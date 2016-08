A expedição “Brasil Indizível” chegará à Taperoá

Sob o comando, idéias e dicas de Flavio Veloso e Renato Rocha Miranda, Taperoá, o centro geográfico da Paraíba, cidade em que cresceu, viveu, serviu de cenário e inspiração para Ariano Suassuna, será o palco desta experiência espetacular.

Profissionais com realidades distintas compartilhando suas experiências durante toda a viagem, Flavio, fotógrafo que se dedica às paisagens, com fotos mais planejadas, pensadas, executadas pensando no melhor que a luz natural pode oferecer em suas imagens que obrigatoriamente passam por um tratamento, gerando um fluxo de trabalho e uma demanda por equipamento completamente diferente de Renato, fotógrafo que muitas vezes tem que se adaptar as circunstâncias, com fotos não planejadas, precisa dominar com perfeição a luz artificial (flash), aonde a velocidade de execução e envio são cruciais. Realidades tão diferentes que, somadas e compartilhadas, tornarão está uma experiência sem igual.

A expedição chegará à Taperoá com a lua nova para fotografar o céu do sertão e nos despediremos expondo nossas fotos em praça pública na festividade mais importante do município: o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do município, nos dias 8 e 9 de dezembro.

Um mergulho fotográfico de 240 horas pensando fotografia desde a sua concepção, passando pelo planejamento, execução, edição até a exposição pública.

Estamos lançando uma promoção para contemplarmos a comunidade local com uma bolsa de participação em nosso projeto.

Para participar, basta:

1. Ser morador de Taperaó ou estar em Taperoá durante a expedição.

2. Gravar um video de ATÉ 1 min mostrando alguma atração, personagem ou história sobre Taperoá. Vale tudo. Pessoas, paisagens, locais, historias que te emocionam… Não se preocupe com o equipamento. O importante é mostrar o que te encanta em Taperoá.

3. Enviar para: flavioveloso@gmail.com

4. Seguir nossas redes sociais: https://www.instagram.com/brasilindizivel/ e https://www.facebook.com/brasilindizivel/

Prazo para envio: 5 de Agosto.

Publicação na página: 7 de Agosto

Encerramento:29 de Agosto

Resultado: 30 de Agosto

O video mais curtido será contemplado.

Videos com mais de 1 minuto não serão aceitos.

A bolsa não contempla hospedagem.

Quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, acesse: www.brasilindizivel.com