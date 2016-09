A rádio Taperoá FM fara entrevista com candidatos a prefeitos e vereadores

Está confirmada para esse mês de setembro na Taperoá FM tendo em vista o pleito eleitoral deste ano, a necessidade da conscientização do eleitor quanto à importância do voto, de fazerem suas escolhas diante de projetos para o desenvolvimento de nossa cidade.

As entrevistas serão nos dias 28, 29 e 30 de setembro, para os candidatos a Prefeito, o oficio autorizando a emissora a realizar as entrevistas já foi homologada junto à justiça eleitoral, na 27ª zona eleitoral.

A ordem das entrevistas foi sorteada nesta sexta-feira (01) na sede da emissora as 09:00h da manha.

Nestas eleições três candidatos disputam as eleições municipais, George Farias, da coligação “Juntos somos mais”, Deoclecio Moura Filho, da Coligação “Pra reconstruir Taperoá”, e Jurandi Gouveia da coligação “Taperoá segue avançando”. Os candidatos terão a oportunidade de esporem suas propostas para o nosso município durante os quatro próximos anos. As entrevistas terão a duração de uma hora para cada um dos candidatos.

O sorteio ficou da seguinte forma:

Dia 28/09/2016 – Coligação Taperoá segue avançando – Candidato Jurandi Gouveia de Farias. Nº 15

Dia 29/09/2016 – Coligação Juntos Podemos mais – Candidato George Farias nº 45

Dia 30/09/2016 – Coligação Pra reconstruir Taperoá – Candidato Deoclecio Moura Filho nº 14

As entrevistas dos vereadores de Taperoá deram inicio nesta quinta-feira (01) de setembro, foram destinados 20 minutos para cada candidato, sendo três por dia, uma de cada coligação, as entrevistas com os vereadores seguirão até o dia 16 de setembro.