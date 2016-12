Acaba de ser protocolado chapa eclética para Presidência da Câmara Municipal de Taperoá

Nesta quinta-feira (15) uma chapa foi formalizada e protocolada para concorrer a eleição da mesa diretora da Câmara municipal de Taperoá para o biênio 2017/2018, a chapa foi montada de forma eclética tendo dois vereadores da situação e dois da oposição.

Ela é formada tendo como Presidente, Severino José de Brito (Birino) – PMDB , Vice-presidente, Antonio Vieira de Queiroz (Antonio Vicente) – DEM, Primeira secretaria, Maria Sileide – PSDB e Segundo secretario, George Pereira (doutor) – PSDB.

A chapa mostra que os vereadores estão unidos para fazer uma câmara diferente, com objetivo único, trabalhar em prol do desenvolvimento do município sem merecimento próprio.