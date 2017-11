Aconteceu nesta sexta-feira (10) a vigésima primeira sessão da Câmara Municipal de Taperoá

O vereador Chiquinho Patativa usou a tribuna para solicitar a elaboração de um projeto juntamente com o Ministério do Turismo e do Esporte para reforma e ampliação da quadra poliesportiva João Rogério Dias de Tolêdo, localizada ao lado da Igreja Matriz da nossa cidade para dispor de banheiros e cobertura para o melhor uso durante o dia, beneficiando assim crianças, adolescentes e jovens do bairro Bela Vista, Alto da Conceição e adjacências.

O parlamentar ainda solicitou moção de aplauso ao Padre Luciano Dias de Morais, pelos relevantes serviços prestados a população Taperoaense.

O vereador George Sousa também apresentou um requerimento onde solicita o envio de Carros pipa para abastecer as caixas de água das residências localizadas no conjunto Marcos Vicente que há vários dias os moradores sofrem sem ter água nas torneiras. .

Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade.