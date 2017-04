Açude de Taperoá amanhece com 100% da sua capacidade.

O açude Manuel Marcionilo, amanheceu neste sábado (29) com 100% da sua capacidade e começou a sagrar por volta das 09:00 da manha. As chuvas que caíram em cidades vizinhas foi o suficiente para chegar ao nosso manancial e agora esta descendo o Rio Taperoá.

Estivemos visitando alguns pontos da cidade onde o rio passa, na ponte velha existe um grande numero de pessoas vendo de perto as águas passar, outro local escolhido e na entrada da cidade.

A alegria não é só dos Taperoaenses é também dos Campinenses, que aguardam as águas do Rio Taperoá chegar ate Boqueirão que se encontra com apenas 3,3% da sua capacidade.

Segundo presidente da Aesa, João Fernandes, o sangramento do açude ocorreu após as chuvas registradas na região, mas também por causa do rompimento de uma barragem. “Uma barragem de Pernambuco estourou há alguns dias e essa água chegou até o açude através do Rio Taperoá. Mas, a sangria está ocorrendo também por causa das chuvas que estão sendo registradas no Cariri e no Sertão da Paraíba. Historicamente, entre março e abril, as chuvas são boas e este ano estão acima da média”, disse ele.