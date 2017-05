Açude de Taperoá volta a sangrar em menos de 15 dias

Taperoá acordou nesta terça-feira (09) com a alegria em ver o açude Manoel Marcionilo, sangrar pela segunda vez em menos de 15 dias, apos registro de chuvas na cidade de Desterro.

O nosso manancial atingiu seu volume máximo pela primeira vez no dia 29 de abril. O reservatório tem capacidade para 15.178.900 metros cúbicos de água.

As águas do manancial do açude, Manoel Marcionilo, esta indo sendo o açude de Boqueirão, que já recebe as águas da Transposição do Rio São Francisco e se encontra com 4% de sua capacidade.

Foto: Josenildo Oliveira