Aesa tranquiliza população sobre vazamento no açude “Manoel Marcionilo”

O açude Manoel Marcionilo, localizado na cidade de Taperoá, apresentou vazamento após ultrapassar 80% da capacidade total, e a população teme que ele rompa devido a uma falha encontrada na estrutura da barragem.

O presidente da Aesa, João Fernandes, tranquilizou a população e disse que a água está vazando pelo vertedouro e este problema seria insignificante.

– Era ruim se fosse em outro local do açude. A população pode ficar tranquila, pois se existir riscos temos o dever de dar segurança à barragem e o governo do Estado já tem feito isso – disse.

Fernandes ainda falou sobre o prazo da água do rio São Francisco chegar ao manancial Epitácio Pessoa na cidade de Boqueirão.

Ele ressaltou que o líquido já está na bacia hidráulica e só não chegou ao espelho d’água devido ao terreno acidentado, pequenos lagos e incidentes geográficos, porém tudo está dentro do prazo estabelecido inicialmente.

– Tenho certeza que as águas vão andar mais rápido e emendar às do São Francisco e às de São Pedro com as do Epitácio Pessoa e aí sim, vamos conseguir tirar diariamente um volume superior para a cidade de Campina Grande – disse João Fernandes em entrevista à Rádio Campina FM.