Água e Infraestrutura foram temas discutidos na sessão desta sexta feira

Na Sexta sessão ordinária da Câmara Municipal que aconteceu na última sexta feira (12/05), os vereadores discutiram temas importantes para a cidade.

O vereador Macilon Melquíades solicitou ao Governo do Estado, um Projeto de Lei onde proíba a retirada de água do açude Manoel Marcionilo para outros municípios quando estiver com 50% de seu volume total.