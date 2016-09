ÁGUA líquido precioso, não cabe POLITICAGEM, e sim SOLUÇÃO.

Taperoá vem com problemas de abastecimento desde que o açude Manoel Marcionilo no ano de 2013 teve o colapso no abastecimento, naquele ano não existia plano emergencial deixado por nenhum governo.

Mas foi preciso coragem e dedicação, para naquele instante buscar parcerias para amenizar as dificuldades do nosso povo, e isso foi feito, é do conhecimento de todos que foram reabertos vários poços que há anos não funcionavam, como também novos poços foram perfurados, além do abastecimento de carros pipas que ajudavam no abastecimento.

Desde o início do mandato estávamos lutando juntos com o prefeito Jurandi Gouveia e vários companheiros, para que a Adutora do Mucutú paralisada há anos fosse concluída, onde com a sua conclusão no ano de 2014 vem abastecendo a nossa cidade, bem como comunidades rurais a exemplo da Quixaba, Silva e Lagoa do Meio.

Alguns criticavam devido a água ser salgada, mas é esta mesma água que já nos faz falta hj, e o discurso da conveniência já muda novamente.

A equipe da CAGEPA não tem medido esforços, para que assim que as bombas flutuantes cheguem, possa ser retomado o abastecimento dentro do cronograma de rodízio adotado pela empresa.

Dito isso, seria bom que todos os líderes políticos de Taperoá sem excessão, abaixassem um pouco a bandeira partidária, e buscassem apoio político dos nobres Deputados Estaduais, Federais e Senadores junto aos Governos do Estado e Federal, para buscar soluções urgentes para a seca no nosso Taperoá.

Afinal muitos destes Deputados e Senadores votados em Taperoá são aliados ou se aliaram a estes Governos nos últimos anos, inclusive alguns após as eleições de 2014.

Façamos cada um a nossa parte, o povo está atento e necessita de ações concretas e não de discursos meramente politiqueiros.

Finalizando, roguemos a Deus as bençãos das chuvas para o nosso Taperoá.

Abraços, Júnior de Preto.