Alunos do SCFV participam de oficina de audiovisual

Alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV participaram de mais uma oficina de audiovisual, ministrada pelos Facilitadores, Orientadores Sociais, a Coordenação da instituição em parceria com a Coordenação de cultura, ambas ligadas à Prefeitura de Taperoá.

Os facilitadores da oficina, Jones Oliveira e Felipe Sérvulo, buscam ingressar os alunos do SCFV ao meio artísctico cultural da cidade, apresentando-lhes as personalidades fazedoras de cultura integrando ao conhecimento audiovisual. E Nesta quarta feira, no dia 25 de outubro, o entrevistado foi o Antônio de Souza Salviano, Mestre de Cultura de nossa cidade que comanda o Boi do Carnaval, tradição de mais de um século.

“O objetivo das oficinas é que os alunos tenham acesso ao conhecimento de produção audiovisual, em que eles possam atuar como roteiristas, diretores e entrevistadores. No dia 30 de Novembro o documentário será lançado na programação de encerramento das atividades do SCFV deste ano, que ainda será lançada”, fala do oficineiro Felipe Sérvulo.