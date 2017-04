Após pedido de vereador “Celso Mariz” será reformado

O Clube Celso Mariz que há anos estava esquecido, sempre era lembrado pelo Vereador Antonio Vicente, desde que assumiu o seu mandato.

Em 2013 pediu na tribuna da Câmara Municipal para que o clube venha a ser reformado. “Há muitos anos atrás as festas e grandes eventos eram realizados no Celso Mariz, no local teve cinema e uma difusora que era administrada antigamente pelo saudoso Chedo (in memoriam), hoje o Clube está em ruínas” disse o vereador.

O prefeito Jurandi Gouveia, garantiu que a ordem de serviço será assinada no primeiro semestre de 2017. “Faz muitos anos que muitos passaram por aqui dizendo que ia reforma e nunca fizeram, mas estou aqui para tranquilizar os Taperoaenses e dizer que vou entregar o clube reformado para a nossa população”.