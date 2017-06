Autorizada reforma da Cadeia Pública de Taperoá

A Cadeia Pública de Taperoá vai, finalmente, ser reformada, a obra desta unidade prisional começou essa semana.

Fazia tempo que a população Taperoaense esperava pela reforma desta Cadeia, de onde já ocorreram fugas de bandidos de alta periculosidade.

Além disso, a cidade passa por um grande constrangimento, pois quando necessita deixar alguém atrás das grades tem que ser transferido para outras cadeias de cidades circunvizinhas, com a reforma, este problema deve ser solucionado definitivamente, trazendo alivio para as familiares que precisam se deslocar para outras cidades.

Estivemos falando com o Diretor da unidade prisional, Vamberto Trajano, que estava extremamente feliz com a recuperação da unidade prisional, ele passou algumas.

“Foi com muita alegria que recebi a noticia do Governo do Estado, pois há muito tempo a população pedia informações, a reforma vai durar mais de 8 meses, isso significa que vamos ter uma cadeia estruturada com muros de mais de 6 metros de altura, cerca elétrica, câmeras de segurança, novas celas para albergados, iluminação adequada, guarita, garagem, sala para a direção, cozinha, beliches de alvenaria para os apenados entre outras melhorias, quero aproveitar e deixar meu agradecimento ao Governo do Estado ao Secretario da Administração Penitenciária, do Juiz da comarca de Taperoá, aos Prefeitos das Cidades de Taperoá, Assunção, livramento e salgadinho onde será aberto um convenio para manter o funcionamento adequado dessa unidade, junto ao poder judiciário”, disse o diretor.