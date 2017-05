Banda Marcial Maestro José Fernandes : Ensaio aberto para apresentação no 5º ERFABAM

A Banda Marcial Maestro José Fernandes irá se apresentar na cidade de Catolé do Rocha, Alto Sertão da Paraíba, em um dos maiores encontros regionais de Bandas e Fanfarras do Nordeste, evento este que, abrange o Estado da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. O Evento está na sua 5º Edição, conhecido como ERFABAM – Encontro Regional de Fanfarras e Bandas Marciais.

No dia 29/03/2017, o Prefeito Jurandi Gouveia em parceria com a Coordenação de Cultura e a Secretaria de Transportes disponibilizou um ônibus para que nossa cidade seja representada nesse grande encontro pela Banda Marcial Maestro José Fernandes.

O Mestre João Mouzinho já está nos preparativos para que o Grupo se apresente no dia 13 de Maio na cidade de Catolé do Rocha. A Banda está realizando ensaios abertos, todos os dias, na Praça Juscelino Antonio da Costa, no Bairro São José, a partir das 17h30min.