Brasil Indivizível Expedições Fotográficas estará em Taperoá no mês de Dezembro

“Morei três meses na cidade que serviu de pano de fundo e inspiração para um dos mais intensos escritores brasileiros: Ariano Suassuna.

Confesso que fiquei receoso como fotógrafo de encontrar o mítico sertão e sua luz mágica, ainda mais com a responsabilidade de produzir um livro com as imagens da minissérie que iria fotografar.

Com uma semana na cidade me percebi diante de uma pós-graduação em Iluminação, estava levando uma surra na verdade, aprendendo mais do que em qualquer curso que havia feito até então. Conseguia produzir imagens impressionantes ao meio-dia, graças a intensa, porém extremamente generosa fornalha que passava por minha cabeça todos os dias!

As ruas empoeiradas e as paredes claras das casas transformavam a cidade num gigantesco ciclorama onde um povo sereno, hospitaleiro e muito aguerrido me mostrava uma outra relação com o tempo e com a natureza. Um vento quente e constante, que não me sai da memória, completava esse aprendizado. Foi a luz mais envolvente que encontrei até hoje!

Ter a chance de ver e ouvir do próprio Ariano suas considerações sobre a cultura brasileira e os valores que ele tanto admirava ajudaram a enterrar o engenheiro que ainda pulsava aqui dentro e a formar o fotógrafo que surgia daquela reviravolta vocacional.”

Renato Rocha Miranda

Nos 7 dias da Expedição Taperoá – Brasil Indizível, eu e o Flavio Veloso tentamos criar um roteiro onde os participantes possam não só ter contato com nosso ritmo de trabalho totalmente diferente, o do Flavio mais meticuloso, paciente e cartesiano nas fotografias de Paisagens; e o retratista Renato compensando a imprevisibilidade de seus retratos com o uso dos flashes portáteis na iluminação de suas fotos.

Como o objetivo principal da Expedição Taperoá é fazer com que você desenvolva sua narrativa fotográfica, a busca pessoal de cada participante será respeitada.

O roteiro deve ser encarado como uma sugestão segura de eventos, mas entenda que ao final da expedição, uma seleção de imagens de cada participante será impressa e exposta na praça central da cidade, coroando o encontro de fotógrafos e fotografados.

Será uma profunda imersão fotográfica de 168 horas por todas as etapas de um ensaio fotográfico, passando pela pesquisa, concepção, planejamento, execução, edição, tratamento, impressão e exposição.

Para aprimorar o conteúdo fotográfico que será abordado, todos os participantes terão acesso a vídeo aulas exclusivas antes da expedição. É uma viagem para todos os níveis de conhecimento e com certeza mudará sua forma de encarar a fotografia e o Brasil!

04 a 10 de Dezembro de 2017

Mais informações:

[email protected]

Flavio Veloso – 48 99697 1772

Renato Rocha – 21 98050 4640