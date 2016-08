Câmara de Taperoá aprova Lei que regulariza as eleições diretas nas escolas e creches da cidade.

No retorno dos trabalhos, nesta sexta feira (12/08), após o recesso parlamentar, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei, de autoria do vereador José Humberto de Sales, onde cria a Lei que regulariza as eleições diretas nas escolas e creches da rede municipal de ensino. Com a aprovação deste Projeto, fica determinado que o quadro da direção de cada escola e cada creche do município, deverá ser composto através de eleições diretas a serem realizadas em cada escola.

Outro Projeto de Lei do vereador José Humberto, onde são dados nomes a várias ruas inominadas da cidade também foi aprovado.

Na reunião, a vereadora Sileide Barreto solicitou em requerimento a abertura da rua conhecida como São Saruê, para que possa dar acesso ao Bairro São José, já que o esgoto existente foi fechando aquela localidade.

O Presidente da Casa, Macilon Melquíades solicitou ao Executivo Municipal, a instalação de um poço artesiano no Sítio Malhada Alegre, um poço artesiano no sítio Lagoa do Meio e um poço Amazona no sítio Lagoa Queimada, todas na zona rural de Taperoá. A solicitação de enviar uma máquina para perfuração de uma cacimba no sítio Mineiro da Volta e a recuperação e reforma das estradas que dão acesso aos Sítios: Gavião, Mineiro da Volta, Pitombeira, Laje Vermelha, Mutamba, Jundiá, Pedra D´Água, Jurubeba e Serra do Mateus, zona rural da cidade.

Em requerimento verbal, o vereador José Humberto de Sales solicitou a construção de banheiro público no interior do Mercado Público da cidade e o vereador Antônio Vicente solicitou a construção e reforma da Ladeira das Almas e a abertura da estrada até o Pé da Serra.

E por fim, dois Projetos de Lei, de autoria da vereadora Jane Maria Monteiro, também foram aprovados por unanimidade, são eles:

A instituição da Semana de Valorização do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de Taperoá – TAPEROARTE, a ser comemorada anualmente na primeira semana de outubro. Como também, a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Município de Taperoá o evento “Sabores de Taperoá”, com caráter gastronômico, cultural e turístico. A coordenação do “Sabores de Taperoá” será realizada pela Secretaria de Cultura Municipal em parceria com outras instituições públicas afins e com a iniciativa privada.