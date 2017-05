Câmara de Vereadores de Taperoá realiza Audiência Pública para tratar da reabertura do Banco do Brasil

Uma audiência pública foi realizada nesta terça-feira (03/05) para discutir a reabertura da agência do Banco do Brasil, como também a criação do Conselho Comunitário de Segurança em Taperoá. A reclamação é muito grande por parte dos taperoaenses que necessita dos caixas eletrônicos e não estão funcionando aproximadamente dois anos para fazer saques e pagamentos, com isso, prejudicando assim, a vida dos moradores que não tem como sacar o dinheiro e necessitam ir até outra cidade, com o risco de ser assaltados como também acidentes.

A reunião articulada pelo presidente Severino José de Brito com aval dos demais vereadores, contou com a participação do Gerente do Banco Welligton Sarmento, o Juiz Rodrigo Augusto, o Prefeito Jurandi Gouveia e o vice prefeito Júnior de Preto, a prefeita da cidade de Livramento Carmelita Ventura, o Secretário de Comunicação de Assunção Lázaro Farias, o delegado da Polícia Civil Ariosvaldo Adelino, o Aspirante da Polícia Militar Dias Souza e demais munícipes. Todos os presentes tiveram a oportunidade de emitir sua opinião sobre o assunto em pauta.

Os vereadores em seus discursos pediram providências e soluções para que haja mais segurança na cidade e com isso possa reabrir a agência do Banco do Brasil. A Audiência Pública mostrou o empenho da classe política da região que está em prol da reabertura do Banco.

Durante a audiência o Gerente do Banco do Brasil Wellington Sarmento, falou sobre os vários aspectos de segurança, ele sugeriu a formação do conselho comunitário de segurança.