Câmara Municipal aprova diversos requerimentos e Projetos de Lei em busca de benefícios para a população taperoaense.

Durante a décima quarta sessão ordinária que aconteceu nesta sexta feira (04/11), foram aprovados os Projetos de Lei vindos do Executivo Municipal, onde regulamenta os feriados municipais, que são: 20 de janeiro – dia de São Sebastião, 24 de Junho – dia de São João, 06 de Outubro – Aniversário da Cidade e 08 de Dezembro – Dia da Padroeira da cidade. Foi aprovado também o Projeto que reinstitui o programa de recuperação fiscal de Taperoá – REFIS MUNICIPAL.

O Presidente da Câmara, Macilon Melquíades solicitou que seja encaminhada uma Moção de Pesar aos familiares do ex- vereador, Balduíno Balbino dos Santos, requereu ao Gerente do Banco do Brasil informações sobre a data de abertura da agência do Banco do Brasil, como também informações sobre a segurança reforçada do prédio e ao Governador do Estado, Ricardo Coutinho, a limpeza e o desassoreamento do açude da cidade, Manoel Marcionilo. Macilon ainda entregou uma “Menção Honrosa” as médicas cubanas: Mirian Caridad Pellon Rodrigues e Vivian Licet Perez Dorta, pela dedicação e empenhos destas profissionais com a população taperoaense.

O vereador Beto da Internet apresentou dois requerimentos solicitando a construção de banheiros no mercado público municipal, como também um Projeto de Resolução feito pela Mesa Diretora para fixar os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município.

O parlamentar Birino solicitou a construção de uma Quadra Poliesportiva na Comunidade do Salgado, no intuito de proporcionar a população local, um espaço para recreação e para se exercitarem.

Já o vereador Ailton Paulo, solicitou que seja enviada uma Moção de Aplauso aos Militares: José Raimundo Pereira Xavier, Geovane Silva e Alessandro Lima Cruz, pelo destaque e empenho na atividade em defesa do povo de Taperoá.

A vereadora Sileide Barreto usou o plenário e pediu ao Executivo Municipal informações sobre as obras que estão paralisadas na cidade, a falta de merenda nas escolas municipais e por fim, para que envie a esta Casa Legislativa informações sobre o valor que a Prefeitura repassa para o IPMT.

Foi solicitado também a pavimentação das ruas dos conjuntos São Francisco, Mariz e Geraldo Noé, a recuperação da estrada de acesso a comunidade Silva, Malhada Alegre e Quixaba, a retirada do entulho na lateral do cemitério A Consolação, a perfuração de um poço e a abertura do posto de saúde do conjunto São Francisco, como também a abertura, e por fim, a perfuração de um poço no Bairro São José. Essas proposituras foram colocadas no plenário pela vereadora Jane Maria Monteiro.

Na reunião, ainda foi aprovado o Projeto de Lei que regulamenta os subsídios do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, dos vereadores e dos secretários municipais, como também o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Ailton Paulo, o Título de Cidadão Taperoaense para as médicas que residem em Cuba.