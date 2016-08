Câmara Municipal de Taperoá concede título de cidadania para ator global que representou “João Grilo”

A inciativa partiu do vereador Severino José de Brito (Birino), através de Decreto Legislativo, com a anuência dos demais pares da Casa Legislativa Corsino de Farias.

A cerimônia aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença da sociedade, de políticos, secretários municipais e outros seguimentos na noite deste sábado (03).

O presidente do Parlamento, Macilon Melquiades, destacou que através do trabalho de Mateus Nachtergaele, com o personagem de “João Grilo”, na micro série o “Auto da compadecida”, Taperoá ficou conhecida no mundo todo.

O autor da propositura, vereador “Birino”, agradeceu ao ator por ter vindo a Taperoá, e acrescentou que a homagem foi o mínimo que pôde fazer para reconhecer a grandeza que Mateus ofereceu a cidade.

O nome e a obra de Ariano Suassuna também foram lembrados. O advogado Manoel Dantas Vilar (Dantinhas), fez um discurso evidenciado a trajetória de vida do dramaturgo e também recortes da renomada obra “O Auto da Compadecida”.

Mateus Nachtergaele também fez uso da palavra e agradeceu a oportunidade de ser um filho de Taperoá. Ele relatou que a cidade é inspiradora e que depois que chegou, descobriu porque Ariano Suassuna gostava tanto de Taperoá.

A câmara municipal ofereceu um coquetel e após a cerimônia aconteceu cinema na rua, exibindo o filme o “Auto da Compadecida”.