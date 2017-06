Câmara municipal de Taperoá efetuou nesta terça-feira, primeira parcela do décimo terceiro aos servidores.

O presidente da Câmara de Vereadores, Severino José de Brito mais conhecido como “Birino”, realizou a primeira parcela do décimo terceiro dos funcionários. A remuneração foi efetuada nesta terça-feira (20/06) para os servidores que trabalham na Casa Legislativa.

O pagamento do décimo terceiro salário vem auxiliar os funcionários nas compras desta época de comemorações do festejo Junino, além de ajudar no orçamento.

“A nossa gestão tem empreendido todos os esforços para cumprir em dia o compromisso com o servidor público da Câmara Municipal de Taperoá, bem como, todos os direitos trabalhistas. Realizamos o pagamento da metade do decimo como também o pagamento do mês trabalhado e de todos os Vereadores do legislativo. Aproveito a oportunidade para agradecer os nossos servidores que durante todo o ano desempenham um papel fundamental para o bom funcionamento da nossa Câmara”, disse o presidente.