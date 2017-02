Câmara Municipal de Taperoá inicia trabalhos em 2017 com sessão solene

Com sessão solene a Câmara Municipal de Taperoá abriu os trabalhos referentes ao ano de 2017 na noite desta sexta-feira (10/02). O presidente da Casa Legislativa, Severino José de Brito, comandou a sessão que contou com a presença de dez dos onze vereadores eleitos no pleito do ano passado, a reunião contou também com a presença do prefeito reeleito, Jurandi Gouveia, o vice-prefeito, Júnior de Preto, como também o pároco da cidade Luciano Morais.

Na oportunidade, Jurandi falou sobre um trabalho harmônico entre o Executivo e o Legislativo como o fim de conquistar novos recursos em prol do município. O prefeito ainda assegurou que terá uma conversa com os servidores municipais que estavam presentes na Câmara. A sessão durou cerca de três horas. Os oito vereadores fizeram o uso da palavra, reafirmando o compromisso de legislarem de acordo com as necessidades do município, trazendo solicitações e assim beneficiando ainda mais o município de Taperoá. Segundo o presidente da Casa, Severino José de Brito, o ano que inicia será com grandes expectativas e que todos irão trabalhar nos interesses do povo taperoaense. O parlamentar agradeceu a presença da população e destacou a importância da participação dos munícipes, para que juntos possam debater as necessidades da população. A composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018, ficou da seguinte forma: Presidente: Severino José de Brito (PMDB)

Vice-Prefeito: Antônio Vieira de Queiroz (DEM)

1° Secretária: Maria Sieide Barreto Pinto (PSDB)

2° Secretário: George Pereira de Sousa (PSDB)