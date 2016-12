Câmara Municipal de Taperoá, não realiza Coral Natalino

A população de Taperoá, que desde 2013 estava acostumada a se dirigir até a Câmara Municipal de Taperoá, para assistir a apresentação das crianças no Coral Natalino, teve que se contentar com as portas fechadas e sem nenhuma apresentação.

Esse ano a Câmara não deu a devida importância ao Coral Natalino. Essa apresentação que teve como precursora a ex-Presidente Margarete Araujo, e acabou entrando para o calendário de eventos da cidade mesmo que informalmente.

Como se não bastasse a não realização do Coral, a administração da Câmara Municipal sequer decorou a área externa do prédio. Desta forma, nos resta esperar que o próximo presidente da Câmara venha valorizar o Coral Natalino e resgatar o que foi esquecido neste ano de 2016.