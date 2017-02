Confira a programação do palco cultural Folia de Papangu no Carnaval de Taperoá

Domingo dia (26/02/2017)

Acontecerá o Cortejo de Carnaval com o tema “A Onça Caetana no Carnaval da Pedra do Reino”. A concentração está prevista para as 15:01 horas da tarde na Praça Pedro Delmiro no Bairro do Alto. O Cortejo sairá da Praça Pedro Delmiro às 15:46 horas da tarde descendo pela Rua Sólon de Lucena passando pelo Centro Histórico até chegar a Praça João Suassuna. Após o término do Cortejo às 17:15 da tarde, na Praça João Suassuna, a banda Varal de Cabaré animará os foliões com todas as resenhas do Brega rock, a partir das 17:30 da tarde até às 19:00 da noite.

Cortejo – Maracagrande, Capoeira, Antonio do Boi, Bloco dos Papangus – 15:01 concentração, Praça Pedro Delmiro

Varal de Cabaré – 17:29 às 19:01 horas, Praça João Suassuna

Exposição do acervo histórico cultural do Grupo Cambindas Novas de Taperoá na Câmara Municipal a partir das 16:59 às 18:01 da tarde.

Segunda dia (27/02/2017) – Praça João Suassuna

Orquestra Amantes do Frevo – 15:59 às 17:14 horas

Basta Semear – 17:29 às 19:01 horas

Terça dia (28/02/2017) – Praça João Suassuna

Concurso dos Papangus – 14:59 às 15:59 horas

Coqueiro Alto – 16:00 às 17:16 horas

Falange Nordestina – 17:29 às 19:01 horas

