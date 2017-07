Conhecimento Científico encerra o mês de Junho em Taperoá

No último dia do mês de Junho, em todo o mundo, ocorre a promoção do Dia Internacional do Asteroide. Na Paraíba aconteceu o Evento Mundial do Asteroide na Capital do Estado e no interior, na cidade Caririzeira, Taperoá. O Físico, Mestrando em Cosmologia e Artista Plástico Felipe Sérvulo, natural da cidade, realizou o Evento no Auditório da Universidade Aberta do Brasil com o apoio do Coordenador Vamberto Teófilo, oferecendo Palestra, Exibição de vídeos, Exposições de Trabalhos Científicos e de Maquetes, Sorteio de um Kit Astronômico vindo do Observatório do Sul Europeu (OSE), Oficinas de maquetes do Sistema Solar e de Asteroides, além de Observação Celeste.

O Evento contou com a presença de um pouco mais de 50 pessoas. O sorteio foi logo após a palestra e, o sorteado foi o Artista Plástico e Historiador Arnilson Montenegro. Logo após houve duas oficinas em duas salas, uma sendo a montagem de uma maquete do Sistema Solar e a outra sobre Asteroides.

“Foi uma noite de muito aprendizado e conhecimentos em astronomia planetária e asteroides. Foi muito mais do que o esperado! Valeu pessoal! E que venha os próximos eventos de astronomia!”, palavras de Sérvulo.

O Evento contou com a parceria da Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Creuza Nascimento, do Coordenador de Cultura, Josenildo Oliveira, o apoio do Prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia e da Secretária de Assistência Social, Teresa Silva. O Evento contou com a Presença do Secretário de Cultura da cidade de Livramento Allan Kardec, o mesmo trouxe consigo alguns alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de sua cidade.