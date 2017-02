Consórcio São Saruê elege novo presidente

O prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia Farias, presidiu na ultima quinta-feira (2), uma reunião do Consórcio Intermunicipal São Saruê para a escolha dos novos mandatários da entidade para o biênio 2017/2018.

Foram eleitos, respectivamente, presidente e vice, os prefeitos de Pocinhos, Claudio Chaves, e de Livramento, Carmelita Ventura, Tesoureio, Jurandi Farias, Prefeito de Taperoá e para o Conselho Fiscal: Silvana Fernandes, Prefeita de Santo André, Geraldo Moura, Prefeito de Soledade; Kleber Fernandes, Prefeito do Junco; Waldvogel de Oliveira, Prefeito de Assunção; Evilázio de Araújo, Prefeito de Tenório.

Estiveram presentes, também, o ex-Presidente do consórcio, o ex-Prefeito de Juazeirinho Jonilton Fernandes de Jeefferson Nascimento, Prefeito de São José dos Cordeiros.

O Consórcio de resíduos sólidos São Saruê tem como objetivo tratar as políticas de sustentabilidade de 11 Municípios do Cariri paraibano, que são: Assunção, Tenório, Taperoá, Juazeirinho, Olivedos, Pocinhos, Santo André, Junco do Seridó, Salgadinho, Livramento e Soledade.

taperoa.com

com Ascom