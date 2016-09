Desfile cívico em Taperoá marca o Dia da Independência do Brasil.

A Prefeitura Municipal da Taperoá, através da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, realizou nesta quarta-feira (07), as festividades em comemoração ao “Dia da Independência”.

Por volta das 16h as escolas saíram em frente à Prefeitura Municipal, dando inicio a um grande desfile cívico na principal avenida de nossa cidade, com destino a praça de eventos.

O evento chamou atenção de quem estava por perto, chegando a reunir centenas de pessoas, de todas as faixas etárias, que desfilaram e acompanharam o desfile que marcou os 194 anos de Independência do Brasil.

Participaram do desfile Escolas da Rede Municipal e Estadual, o ponto mais alto do evento foi as Bandas Fanfarras das Escolas do município e Estado que abrilhantaram e fizeram um grande espetáculo. Ate os pequenos da Creche Municipal de Taperoá não perderam a oportunidade para desfilar pela primeira vez.

Mais fotos Clique Aqui