 “Dia D” marca encerramento da Semana de Combate à Dengue em Taperoá

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço da Vigilância Ambiental, realizou na manhã dessa quinta-feira dia 15 o “Dia D” de Combate à Dengue. O evento, que encerrou a Semana Municipal de Mobilização Contra a Dengue, na praça das Pelotas, no centro da cidade.

O evento começou com uma caminhada pelas principais ruas da cidade, o objetivo era conscientizar a população do município quanto aos cuidados de prevenção do mosquito da dengue, que mesmo com os números estáveis, não podemos baixar a guarda, já na praça das pelotas houve uma palestra com o Dr. Aurimar tirando e esclarecendo duvidas dos presentes.

A campanha lançada dá continuidade as ações em curso desde o ano passado e mantém o mote “Brasil unido contra dengue”, focando-se na mobilização da sociedade para a prevenção, visando a não proliferação do mosquito transmissor.