Divulgado local e horário para posse dos novos concursados

Na próxima terça-feira, dia 02 de maio, serão empossados os novos servidores municipais que passaram no Concurso Público 001/2016 da Prefeitura de Taperoá.

A cerimônia contará com a presença do Prefeito, Jurandi Gouveia, Vice-Prefeito, Junior de Preto e Secretários Municipais onde na ocasião empossarão e darão boas vindas aos novos integrantes do quadro de funcionários efetivos da municipalidade.

O evento acontecerá no auditório da Universidade Aberta do Brasil, situada a Rua Coronel Dorgival Vilar, a partir das 9 horas.