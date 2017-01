A Prefeitura Municipal de Taperoá comunica a todos os proprietários de imóveis urbanos, que o prazo para pagamento da parcela única do IPTU do ano de 2016 e anos anteriores, poderá ser pago até o dia 25 de fevereiro de 2017, com desconto de 50%.

A Prefeitura comunica ainda quem recebeu o boleto com data de 31 de dezembro de 2016 deverá comparecer na sede da Prefeitura. Atenciosamente,

Setor de Tributos