Eclipse Solar no Domingo de Carnaval; observação pública em Taperoá-PB

A Praça Pedro Delmiro, localizada no Bairro do Alto, no domingo de carnaval será o Grande QG do Carnaval, pois além do Cortejo de carnaval que sairá da Praça, teremos uma observação pública a um espetáculo celeste, o eclipse solar. “Ele acontece quando a Lua desfila entre o Sol e a Terra, bloqueando parcial ou totalmente o disco solar, o fenômeno será visível na maior parte do território nacional” (SALVADOR NOGUEIRA, 2017).

O Físico, Astrônomo e Pesquisador em Cosmologia, Felipe Sérvulo, estará na Praça Pedro Delmiro, em Taperoá, coordenando e orientando o público interessado em fazer a observação ao Eclipse Solar. O mesmo têm os equipamentos necessários para observação e proteção dos usuários, já que a observação será durante o dia e olhar diretamente para o Sol é perigoso para os olhos, podendo até cegar.

Na Paraíba, outros lugares servirão de observatório. As equipes da Associação Paraibana de Astronomia farão observações em Maturéia, no Casarão do Jabre (com Marcelo Zurita) em João Pessoa, na Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes (com o Professor Marcos Jerônimo) e em Taperoá, na Praça Pedro Delmiro (com o Físico, Astrônomo e pesquisador em Cosmologia Felipe Sérvulo).