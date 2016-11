Estão abertas as inscrições para o curso de Corte e Modelagem em Costura oferecido pela Prefeitura de Taperoá, por meio da Secretaria de Ação Social em parceria com a Universidade Leiga do Trabalho – ULT.

O curso será realizado nos dias 03 e 04 de novembro, Universidade Leiga do Trabalho (ULT). Interessados (as) devem procurar a ULT para realizar as inscrições gratuitamente.