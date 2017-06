Evento Mundial sobre Asteroides será realizado em Taperoá, no Cariri da Paraíba

O Evento Mundial sobre Asteroides será realizado pela primeira vez no interior da Paraíba, em Taperoá. O Professor de Física, Mestrando em Cosmologia e Artista Plástico, Felipe Sérvulo, natural da cidade, estará realizando o evento mundial na Universidade Aberta do Brasil, na próxima sexta feira, dia 30 de Junho de 2017 a partir das 16h00min. Sérvulo irá ministrar uma palestra sobre asteroides e Sistema Solar, assim como, oficinas direcionadas para 40 pessoas, exposições e mostras de astronomia. No fim da Programação, realizará uma observação celeste com telescópio no pátio da UAB e sorteio de um Kit de astronomia do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Segundo Sérvulo, “O Asteroid Day (também conhecido como Dia Internacional do Asteroide) é um movimento de consciência global anual que traz pessoas de todo o mundo para aprender sobre asteroides e o que podemos fazer para proteger o nosso planeta, nossas famílias, comunidades e gerações futuras. A ONU (Organização das Nações Unidas) proclamou que o Asteroid Day será realizado globalmente em 30 de Junho (data do famoso evento de Tunguska) de cada ano na sua resolução”.

O evento é uma realização do projeto Mistérios do Universo em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Prefeitura Municipal de Taperoá e apoio da Farmácia do Mácio, Movelaria Três Corações, HQV informática, Mercadinho Rainha, Mercadinho N.S.da Conceição, Arcoplast, o Coordenador de Cultura Josenildo Oliveira, Padre Luciano Morais e Marcelo Zunita.

Evento no facebook: https://goo.gl/Fc1eo6

Site oficial do Asteroid Day https://asteroidday.org/

Mapa de eventos do Asteroid Day no mundo: https://asteroidday.org/event-guide/

Sugestões de atividades: https://asteroidday.org/resources/

Sobre os asteroides: http://www.unawe.org/activity/asteroids_art/