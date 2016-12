Exposição “TAPEROÁ NA PONTA DO LÁPIS”, do artista Jones Oliveira, com sua sensibilidade artística homenageia grandes personalidades taperoaenses, a exposição faz uma homenagem tanto para os que já partiram, como aos que ainda permanecem vivos e tem um papel importante na nossa cidade

O traço do artista Jones Oliveira é formidável, vale a pena visitar.

A exposição esta aberta ao publico no Térreo da Câmara de Vereadores de Taperoá. E vai até o dia 30 de dezembro.