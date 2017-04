É com tristeza que noticiamos o falecimento do Sr. Inácio Vicente de Queiroz, ele é pai do vereador Antonio Vicente.

Ele se encontrava internado no hospital “Santa Clara” em Campina Grande, ele estava com 98 anos de idade.

Seu corpo esta sendo velado em sua residência e o seu sepultamento será as 17:00 Hs no cemitério A Consolação.