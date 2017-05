Familiares falam de “Manoel Marcionilo” que deixou história para Taperoá

Manoel Marcionilo, Saudades e Lembranças



No dia 07 de Maio de 1910, nasceu no Sitio Jatobá, neste município de Taperoá, o saudoso agropecuário Manoel de Assis Melo, conhecido por Manoel Marcionilo.

No relembrar dos seus hoje 107 anos, o fazemos como homenagem para aquele que foi símbolo do trabalho no acreditar das potencialidades da terra para a geração do desenvolvimento econômico e justiça social da região a qual ele tanto amou e dedicou toda a sua vida. Abnegado e visionário; considerado na Paraíba um dos maiores plantadores de algodão e pecuarista, foi um dos primeiros a adquirir tratores, para a exploração racional das terras agrícolas, e para a construção de açudes, uma das suas maiores paixões, com intuito de saciar a sede daqueles que com ele trabalhava, sabedor que era dos períodos de estiagem que ate hoje assolam nossa região.

Teve participação decisiva na construção da Ponte que hoje cruza o Rio Taperoá; na abertura das agências do Banco do Brasil e do PARAIBAN; da eletrificação urbana e rural do município; da rodovia asfaltada que liga Taperoá á BR230 (quando Dorgival Terceiro Neto, outro taperoaense, era Governador da Paraíba); do Escritório da EMATER; da CAGEPA; Fórum da Justiça e outras obras que tantos benefícios trouxeram á comunidade.

Prefeito de Taperoá considerava tal feito como o seu maior prêmio concedido pela população aos seus anseios de bem servi-la. Foi, sem dúvida, o maior batalhador pela construção de um reservatório que viesse a suprir a carência de água de Taperoá, fator preponderante não somente para servir ao consumo humano, mas, também, como mola propulsora e incentiva a investimentos que viessem gerar novos empregos ao seu povo.

Infelizmente, faleceu antes de ser realizado este seu último sonho, acontecido em 1986, quando o Governador Wilson Braga, aqui esteve pessoalmente para a inauguração do Açude Manoel Marcionilo, numa justa homenagem em perpetuar o nome daquele que sempre quis trazer o melhor para sua terra natal.

Ao vermos hoje, o açude a transbordar completamente cheio, vale afirmar que as aguas vieram abraça-lo também, como um presente ofertado no dia do seu nascimento.

Parabéns Manoel Marcionilo! Viverás sempre nas nossas “Saudades e Lembranças”

(Mensagens dos seus familiares)