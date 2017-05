Festival de quadrilhas juninas lá no meu taperoá

INSCRIÇÕES ABERTAS!: É um evento de caráter cultural que possibilita o intercâmbio e a integração entre municípios, bem como propicia a preservação, a valorização e a divulgação da arte junina , da cultura e da tradição da nossa gente.

Poderão participar do Festival, grupos de quadrilhas juninas locais, regionais, que desenvolvam atividades na área da dança, música e teatro, incentivando o folclore e a arte popular. O Festival será realizado nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho, a partir das 17:00h, no ARRAIÁ ZÉ DE ABDIAS.

As inscrições acontecem até o dia 05 de junho de 2017, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Regulamento estará disponibilizado no site da Prefeitura de Taperoá a partir do dia 10 de Maio.

Maiores informações pelo telefone (83)9 9933 0319, (83) 9 8626 6958

Realização:

Prefeitura municipal de taperoá

Secretaria de cultura, turismo, esporte e lazer

Pontão de cultura