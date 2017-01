Foi realizado neste sábado na Câmara Municipal de Taperoá, reunião da associação de caprinos e ovinos.

Neste sábado (07) o novo presidente da Câmara, Severino Jose de brito, mais conhecido como “Birino”, cedeu a sede do parlamento para ser realizada a reunião da associação de Caprinos e Ovinos de Taperoá – ACCOTAC.

Quem esteve conduzindo a reunião foi o presidente da associação, João Bosco Nóbrega Diniz, mais conhecido como “João do Leite”. O objetivo da reunião foi fazer a prestação de contas anual da associação, cada produtor recebeu um kit de medicamento veterinário de forma gratuita.

“Essa é a terceira prestação de contas que a cada ano tem resultados positivo. No ano de 2016, mesmo diante de tantas dificuldades na seca que estamos enfrentando a mais de quatro anos, o associado vem recebendo os pagamentos em dia pela Secretaria do Desenvolvimento Humano do Estado. Estou a três anos a frente da associação, e já conseguimos junto ao Governo do Estado, inseminação de 120 cabras inseminadas com sêmen de bodes leiteiros da raça Pardo Alpino, Saner e Alpina britânica, todas com sêmen doados pela EMEPA e SUDENE, também conseguimos três reprodutores, dois da raça Saner e um da raça Alpina Britânica, sendo que a associação já repassou para cada um dos produtores, um cabrito Pardo Alpina, filho de reprodutores registrado da Fazenda Pendência, doado a mais de trinta Produtor. Conseguimos também no ano de 2016, a troca do tanque de resfriamento de leite de mil litros, por outro de dois mil litros, junto a associação de Cabaceiras – ASCOMCAB”, disse o presidente da associação João do Leite.

” É muito importante manter o contato com associações e participar das reuniões, assim podemos ver de perto as dificuldades e juntos buscarmos uma solução para cada pedido, estamos passando por uma grande dificuldade que é a crise hídrica, mais nossos criadores e agricultores tem garra, e sempre busca soluções para sair dessa situação que nos deixa apreensivos, muitos poços perfurados já mostram com clareza, a diminuição da vazão, temos que rezar e pedir a deus que nos mande chuva”, disse o presidente da Câmara Municipal, Birino.