Geladeiras grafitadas como ferramenta de incentivo e fomento a leitura em Taperoá

Desde o início de Abril, com a realização da Oficina de Grafite, no Evento Festival Espaço da Arte em Taperoá, geladeiras coloridas têm chamado a atenção dos moradores do Município e de cidades vizinhas. Trata-se do Projeto Geloteca, que transformou os objetos em estantes de livros para a população.

Qualquer pessoa pode utilizar as geladeiras, que estão espalhadas em locais estratégicos no município, como a Praça da Bandeira em frente à Biblioteca Pública Raul Machado e a Praça dos mototaxistas em frente ao Terminal Rodoviário.

Com o intuito de incentivar a leitura e a troca voluntária de livros, para pegar os livros não é necessário cadastro, nem mesmo identificação para retirar e devolvê-los.

Uma semana após o início do projeto, as duas geladeiras, pontos de leitura, estava visivelmente mais vazia, prova que o Projeto está dando resultados, uma vez que, são livros que estão entrando nas casas da população.