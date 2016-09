Gerente Executivo do INSS “Eleumar Meneses” coloca placa onde vai ser construído a Agências da Previdência Social em Taperoá

Na semana passada o gerente executivo do INSS “Eleumar Meneses”, esteve na cidade de Taperoá para colocar a placa onde vai ser construído a agencia.

Os Taperoaenses há muitos anos vem esperando pela construção do INSS que vai beneficiar e facilitar a vida dos Taperoaenses que tem que viajar para outras cidades para resolver problemas relacionados a benefícios.

No ano de 2013 foi aprovado por todos os vereadores na Câmara Municipal de Taperoá o Projeto de Lei N°019/2013, que autoriza a doação de terreno do Patrimônio Municipal ao INSS. A agência vai ser construído no Loteamento Novo Horizonte.