Goveno da Paraíba libera mais dois carros pipas para ajudar no abastecimento de água em Taperoá

O Governo do Estado da Paraíba, liberou mais dois carros pipas para ajudar no abastecimento de água de nossa cidade, Taperoá vem enfrentando sérios problemas no seu abastecimento, a adutora do Mucutu, que hoje abastece a cidade, encontra-se com menos de 2% de sua capacidade total.

Preocupado com a situação, o prefeito Jurandi Gouveia de Farias buscou junto ao governo do estado uma solução, alem do sistema flutuante, que deverá ser implantado em breve na adutora, o prefeito conseguiu um convenio onde garante mais dois carros pipas para o abastecimento da zona rural, a primeira reunião com representantes da sociedade civil, que tem o objetivo de fiscalizar o andamento do programa ocorreu nesta sexta-feira (18) na sede da prefeitura de Taperoá.

Segundo o secretario de agricultura, Horácio Trajano, o abastecimento da zona Rural já começará nesta segunda-feira (21), e seguirá um cronograma onde toda a zona rural será receberá água de boa qualidade para o consumo. “Esse convenio vem assegurar e trazer um pouco mais de tranquilidade ao homem do campo, até que dos céus as chuvas possam trazer o fim de uma seca que mais castigou o homem do campo” disse o secretario de agricultura a nossa reportagem.