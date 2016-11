Segundo informações um homem conhecido por Marcos (popularmente chamado de Mirinha), morador da cidade de Taperoá, vinha em alta velocidade no sitio campo do coxo quando perdeu o controle do veiculo e acabou batendo em uma arvore.

O SAMU, ao chegar no local constataram que o homem já estava sem vida, os policiais resguardaram o corpo até a chamada da pericia, o carro ficou totalmente destruído como da para ver pelas fotos.