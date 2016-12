Inscrições do concurso para prefeitura de Taperoá terminam no dia 30

As inscrições para o concurso da prefeitura de Taperoá, que prevê o preenchimento de 67 vagas termina no dia 30. De acordo com o edital, no total são oferecidas 64 vagas para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 1.731,64. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da organizadora, até o dia 30 de dezembro.

Segundo o edital, o cargo com o maior número de vagas disponíveis é o de motorista na categoria D, com 10 vagas sendo uma para pessoa com deficiência. A oportunidade exige ensino fundamental completo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.

Já os cargos com maior salário são os de professor de artes e professor de matemática. Para o cargo de professor de artes, é necessário que o candidato tenha licenciatura plena em artes ou em educação artística. Já para o de professor de matemática, é preciso ter licenciatura em matemática ou em ciências, com habilitação em matemática.

A jornada de trabalho para a maioria dos cargos é de 40 horas semanais, sendo que também existem oportunidades com 20 e 30 horas, além de plantões de 24 horas.

As provas estão previstas para acontecer no dia 22 de janeiro, sendo o turno da manhã para os cargos de nível médio e superior e à tarde para os cursos de nível fundamental. A aplicação deve acontecer principalmente na cidade de Taperoá, mas de acordo com a quantidade de inscritos, também podem acontecer em municípios próximos.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para cargos de nível fundamental, R$ 60 para os níveis médio e técnico e R$ 100 para os cargos de nível superior. Segundo o edital, pode ser pedida a isenção da taxa de inscrição em casos de extrema pobreza devidamente comprovada. O certame tem validade de dois anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por período igual.