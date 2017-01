Jurandi Gouveia e Junior de preto tomarão posse neste domingo em Taperoá

O prefeito e o vice-prefeito, Jurandi Gouveia (PMDB) e Junior de Preto (PDT), eleitos para a legislatura (2017/20), foram empossados neste domingo (01) em cerimônia realizada na Escola Pedro de Farias, localizada no Bairro São José.

Vice-prefeito disse: “É animador e revigorante começar o ano de 2017 quando sente o calor ao chegar no evento do povo de Taperoá, essa força dada por vocês nas urnas, mais não só nas urnas, no dia a dia, fortalece a mim quanto vice-prefeito e ao Prefeito Jurandi, em passar 4 anos trabalhando por Taperoá. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, por estar renovando a vontade popular o mandato de vice-prefeito, a minha família, aos amigos e ao povo de Taperoá”, disse Junior de Preto

Prefeito de Taperoá: “Quero agradecer a todos que compareceram na cerimônia de posse, a minha família, aos Taperoaenses e a Deus, e falar que é um dever nosso é um dever de casa fazer o melhor para Taperoá, não foi fácil administrar nossa cidade nessa seca que já passa dos 4 anos, estamos vivenciando uma seca que continua a terrorizar, temos enfrentado momentos onde a crise politica esta totalmente defasada, a crise financeira também esta batendo em nossas portas, mesmo assim conseguimos manter em nossa administração os pagamentos no mês trabalhado, creche construída, ruas sendo calçadas. Conto com a compreensão de todos e conto com cada Taperoaenses para fazer um Taperoá cada vez melhor”, disse Jurandi Gouveia.