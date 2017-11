Mestre de Cultura Popular de Taperoá, Antonio de Souza Salviano

Antônio de Souza Salviano, o conhecido Antônio do Boi, 78 anos, comanda o boi do carnaval desde 1958. 59 anos à frente, é o último do grupo vivo que vem mantendo a cultura acesa. Antes de seu Antônio também fizeram parte “Mané” da Graxa, Raul Gouveia, Genário, Rozírio Carlota e o antecessor de Antonio do Boi, Chanda Gouveia.

Todos os anos, Antônio de Souza ganha as ruas de Taperoá, cercado por foliões, ao som do triangulo, zabumba e honrosa companhia do anfitrião, o boi do carnaval que faz a festa, mantendo viva a cultura popular das brincadeiras de carnaval na cidade, uma tradição secular. O boi sai às ruas e vai entrando nas residências a convite dos moradores, dança e sai em seguida.

De acordo com a pesquisa da antropóloga taperoaense, Érika Catarina, o Bumba meu Boi é um brinquedo popular que era recorrente na cidade na primeira metade do século XX. Segundo Seu Antonio, este começou a brincar com o Mestre Chanda Gouveia, e quando este adoeceu lhe deu a indicação para prosseguir.

“Ao topar o Boi, Mestre Antonio foi sendo reconhecido pelos habitantes da cidade como um conhecedor da cultura popular e festiva, recebendo convites para se apresentar na capital paraibana e em Pernambuco”, Érika Catarina.

A foto em seguida foi registrada no Carnaval 2017 por Josenildo Oliveira. Seu Antonio do Boi fazendo parte da programação cultural do primeiro dia, O Boi do Carnaval na linha de frente do Cortejo “A Onça Caetana no Carnaval da Pedra do Reino”, acompanhado pelo Grupo Maracagrande, o Maracatu da cidade de Campina Grande.

A próxima foto foi registrada no ano de 2013 por Valtécio Rufino, Mestre Antonio do Boi pelas ruas do Mercado Público em comemoração as festividades carnavalescas.