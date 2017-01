Moradores do Bairro São José reclamam da falta de médicos no PSFl

Os Moradores do Bairro São José, em Taperoá, reclamam que há mais de um mês estão sem atendimento médico no Posto de Saúde da Família (PSFI) que fica localizado na rua Pedro de Farias. Os funcionários do posto informaram que a unidade esta sem médicos. Informou ainda que não tem uma data para começar a atender aos pacientes daquela unidade.

Sem saber mais a quem recorrer, muitos pacientes estão ligando na rádio comunitária no Jornal Interativo para reclamar da falta de atendimento, os pacientes que precisam de algum encaminhamento não conseguem, já que só o médico poderia autorizar.

Muitos pacientes estão tentando atendimento em outros psfs mais sem sucesso, esperamos que o Governo Municipal junto com a secretaria de saúde resolva o mais rápido possível essa deficiência que já esta se tornando rotina em Taperoá.