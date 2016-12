Morre aos 90 anos o Taperoaense Zuzu Gouveia, pai do Deputado Rômulo Gouveia

Faleceu na noite desta sexta-feira (9), aos 90 anos de causa natural, o taxista aposentado, Zuzu Gouveia, pai do deputado Federal, Rômulo Gouveia (PSD).

Seu sepultamento acontece neste sábado (10), às 17:00 horas no cemitério Campo Santo da Paz, em Campina Grande.

Zuzu era natural do sítio Arius, município de Taperoá, no Cariri da Paraíba, mas residia no bairro das Malvinas, em Campina, há muitos anos.

Além de Rômulo, Zuzu deixa outro filho, o empresário, Robson, proprietário da empresa de ônibus Águia.

“A dor da perda só não é maior do que a já eterna saudade das décadas vívidas ao lado daquele que guiou nossos primeiros passos. No último mês a nossa família viveu com a angústia da incerteza do quadro de saúde de meu pai, seu Zuzu. Hoje, ele descansou. Aos amigos que manifestam gestos de solidariedade, carinho e força, o meu mais sincero agradecimento. Neste momento não existem palavras que consigam traduzir o meu sentimento de gratidão. Que Deus esteja com todos nós!”, escreveu o deputado em sua rede social.

Com Heleno Lima