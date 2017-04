O desafio é ampliar acesso à cultura por meio da inclusão digital

Hoje, dia 17 de Abril de 2017, o Telecentro Comunitário volta a promover a inclusão digital e social na cidade de Taperoá. O Telecentro é um espaço público provido de computadores conectados à internet em banda larga, onde são realizadas atividades de interação das pessoas com as tecnologias da informação e comunicação.

O Telecentro, em Taperoá, localiza-se ao lado da Biblioteca Pública Raul Machado, funcionando nos três turnos, contendo três turmas por dia de ensino da informática. Além do ensino, o espaço oferece computadores com aceso à internet para todos aqueles interessados em realizar pesquisas e estudos.

Em conversa feita com o Prefeito, Jurandi Gouveia, o mesmo se prontificou em atender as demandas de materiais para que o ambiente atenda às necessidades atuais para a qualidade do ensino no local. O Diagnóstico realizado em conjunto, o Professor de Informática Aquino Oliveira, a Bibliotecária Joelma de Fátima e o Coordenador de Cultura Josenildo Oliveira, viu-se que o ambiente necessita de ar condicionados, bebedouros, data show, câmeras de segurança, portas de vidro e recuperação de alguns computadores. Essa necessidade foi encaminhada para o Prefeito e o mesmo juntamente com o Secretário de Finanças, Cleber Gileno, providenciaram a compra desse material para que cheguem dentro do prazo de dois meses.

Hoje, mais um passo foi dado para a cultura, ensino e lazer na nossa cidade, educando para a inclusão, ampliando as formas de conhecimento para as crianças e adolescentes que até então faziam parte da exclusão digital.