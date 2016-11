Orgulho de Taperoá: Atleta taperoaense se consagra campeão brasileiro de karatê

O jovem atleta Wesley conseguiu um importante resultado pra nossa cidade no dia de hoje, ele se consagrou nesta sexta-feira (11/11) campeão brasileiro de karatê na modalidade Kata, medalha de ouro.

A competição está sendo disputada no estado da Bahia e conta ainda com outros atletas de Taperoá como a Karateca, Clarice Monteiro, ela têm se destacado em todas as competições que disputa, e nesta mesma competição já conquistou a medalha de prata no kata

Nossa equipe de reportagem falou por telefone com o pai do atleta: “Não tenho palavras pra expressar nossa emoção e nosso orgulho, pois mesmo diante das dificuldades, viemos e estamos fazendo bonito. Quero registrar meus parabéns a toda delegação Taperoaense, que tão bem tem representado nossa cidade. Deixo meus agradecimentos à secretária de Assistência Social, Teresa Silva, pelo incentivo dado, e em especial ao Professor Arimatéia, que vêm desenvolvendo um trabalho excepcional com nossos atletas”, finalizou Wellington Tavares.

O atleta Wesley segue na competição, e agora buscará medalha na categoria combate. Vale nossa torcida não só pra ele, mas pra toda delegação de nossa cidade, pois já demonstraram que podem ir longe no esporte.