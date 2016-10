Os números da eleição, em Taperoá.

Os eleitores de oposição mais otimistas, devem estar enxergando uma luz no fim do túnel, pelo fato da maioria não ter sido tão larga quanto nas eleições passadas.

Desta forma, vale nos debruçarmos nos números e mostrar que a dura realidade deles permanece inabalada. Vejamos abaixo a real situação:

Nas eleições municipais de 2012, estes foram os números em nossa cidade:

Jurandi – 4.831 votos

Socorro – 3.265 votos

Diferença pró Jurandi – 1.566 votos

Resultado das eleições deste ano (2016):

Jurandi – 3.461 votos

George – 3.305 votos

Deó – 1.768

É neste ponto onde devemos nos ater e pontuar os seguintes fatos:

1º O chamado grupo da “Jurema”, em 04 anos, conseguiram elevar seu eleitorado em apenas 40 eleitores.

2º Os chamados eleitores “Anti-Jurema”, passaram de 4.831 no ano de 2012, para 5.229 (juntados os votos de Jurandi e Deó), ou seja, um acréscimo de 398!

Portanto, se não tivesse havido o racha no grupo “vermelho”, que ocasionou na formação do grupo “azul”, a maioria de votos sobre a “Jurema” teria sido de 1.924 votos! QUASE 2.000 VOTOS!

Os números são estes, e como contra fatos não há argumentos, creio que a previsão do tempo para a oposição, permanece com previsão de tempestades com raios e trovoadas.