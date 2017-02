Políticas públicas para as bibliotecas públicas. Biblioteca municipal Raul Machado. Quem foi Raul Machado?

As Bibliotecas Públicas além de fomentar a leitura deve-se também debater ideias e aproximar o leitor de escritores, sobretudo autores locais. A Biblioteca Pública “Raul Machado”, homenagem ao poeta escritor paraibano Raul Machado que nasceu em Taperoá, Paraíba, em 7 de abril de 1891. Poeta, jornalista, magistrado e foi um amigo de seu conterrâneo também paraibano, o poeta, escritor e professor Augusto dos Anjos.

A Biblioteca Raul Machado carece de livros de autores taperoaenses, paraibanos e de outros estados do país. Autores como Raul Machado, Ariano Suassuna, Celso Mariz, Dorgival Terceiro Neto, Seu Ivandro Vilar, Balduíno Lélis, Faustino Cavalcante, Érica Catarina, a poeta Bete Diniz, o poeta e cordelista Leandro Leite e tantos outros taperoaenses. A direção da biblioteca pode criar projetos de leitura, oficinas de cordéis, artes plásticas, teatro, dança, música, todas direcionadas para as escolas públicas do município a um custo baixo.

Em relação aos livros, os mesmos podem serem encontrados à venda no site Estante virtual. Nesse momento a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação devem se unir para discutirem, junto à população, aos vereadores e ao prefeito, de onde arrecadar fundos para esse investimento e discutirem o tema, “Pra que serve uma Biblioteca Pública?”.

Para doações de livros direcionar-se à Secretaria de Cultura, instituição pública do município responsável pela Biblioteca Pública e o Telecentro.

