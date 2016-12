Prefeito de Taperoá anuncia pagamento do 13º salario para esta Sexta-feira (09)

Enquanto muitos prefeitos estão com dificuldades de pagarem a folha mensal dos seus municípios, em Taperoá o prefeito Jurandi Gouveia mantem seus servidores com pagamento em dia, isso ocorre desde o inicio de seu mandato.

Hoje pela manhã o próprio prefeito entrou em contato com nossa equipe, comunicando que efetuará hoje o pagamento do 13º salario dos servidores, “desde o meu 1º dia de governo que uma de minhas prioridades era o pagamento do funcionário dentro do mês trabalhado. Em outras gestões anteriores, eu sempre percebi que o pagamento era tido sempre em 2º plano, ou seja, os gestores tratavam isto como se fosse um favor que estivessem fazendo aos funcionários. Não é brincadeira você acordar diariamente, ir pra seu local de trabalho cumprir com seus afazeres e no final do mês, ser tratado como se nada acontecesse. Me sinto orgulhoso quando algum funcionário quando conversa comigo, diz que a melhor gestão no quesito pagamento do funcionalismo tem sido a nossa. Com o 13º salário não é diferente, venho sempre buscando pagá-lo de forma antecipada, pois facilita as compras de Natal dos servidores, além de ser um incentivo a mais aos nossos trabalhadores, que são sempre vistos com muito carinho por esta administração”, completou Jurandi Gouveia.